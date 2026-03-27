Спират тока на важен граничен пункт. Очакват се задръствания

Поетапно прекъсване на електрозахранването ще затрудни преминаването през ГКПП „Златарево“ на границата със Република Северна Македония днес следобед. В периода между 13:00 и 17:00 ч. ще бъдат засегнати митническите комуникации и системите на „Гранична полиция“, което ще доведе до временни спирания на пропускането, особено за товарни автомобили. Властите предупреждават за възможни опашки и сериозно забавяне в трафика.

От Главна дирекция „Гранична полиция“ уточняват, че прекъсванията ще се извършват поетапно, но въпреки това се очакват осезаеми затруднения в пропускателната дейност. Шофьорите на тежкотоварни камиони са призовани да планират преминаването си извън този времеви прозорец или да използват алтернативни маршрути.

По данни от тази сутрин трафикът на всички гранични пунктове с Република Северна Македония е бил нормален, но ситуацията може рязко да се промени в следобедните часове заради прекъсването на електрозахранването.

На границата със Република Турция движението остава интензивно на пунктовете „Капитан Андреево“ и „Лесово“ при изход за товарни автомобили, където традиционно се образуват колони. Преминаването към Сърбия и Румъния е спокойно, като при Русе движението по Дунав мост е възстановено след ремонт, но се извършва поетапно в една лента.

Трафикът към Гърция също е нормален, като през различните пунктове преминават различни категории превозни средства - от леки автомобили до товарни камиони. От „Гранична полиция“ напомнят, че ограниченията по отделни пунктове остават в сила и шофьорите трябва да се съобразяват със спецификата на всеки граничен преход.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com