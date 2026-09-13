Спират тока на важен граничен пункт. Очакват се задръствания
Прекъсването на захранването ще удари митническите системи и „Гранична полиция“
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Прекъсването на захранването ще удари митническите системи и „Гранична полиция“
Гранични полицаи атакуваха къща и имоти в граничното петричко село Златарево, където намериха в специални тайници две полицейски униформи. На пет мес...
Голямо количество канабис откриха при съвместна акция служители на петричката полиция а и на Граничен полицейски участък Златарево. Операцията по прот...