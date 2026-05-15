Гръцките фермери пак започват блокади край българската граница

Гръцките фермери за пореден път излизат на протест, а напрежението край българо-гръцката граница може да се върне още днес. Българските гранични власти вече са получили официална информация от гръцките си колеги за планираните двудневни демонстрации в Северна Гърция.

Очаква се около обяд протестиращите да се съберат в района на граничния пункт „Кулата-Промахон“, като не е изключено да се стигне до временни блокади както на самия пункт, така и на ключови пътища в Северна Гърция.

От българска страна вече е създадена организация за движение на автомобилите при евентуално затваряне на трасето. Властите следят ситуацията в реално време и са в готовност да пренасочват трафика при необходимост.

Кризата в селскостопанския сектор на Гърция продължава вече месеци наред и периодично води до масови демонстрации. През зимата гръцките фермери блокираха границата с България за близо месец и половина, което доведе до огромни опашки и сериозни затруднения за превозвачите и туристите.

Сега протестите се възобновяват, защото според земеделците гръцкото правителство не е изпълнило поетите ангажименти. Те предупреждават, че поскъпването на горивата, електроенергията и торовете поставя хиляди стопанства на ръба на фалита.

Фермерите настояват за безмитно гориво, по-ниски цени на тока и облекчаване на натрупаните дългове. Според протестиращите без спешни мерки много малки и средни производители няма да успеят да оцелеят през следващите месеци.

