Трафикът изригва преди Гергьовден. Десетки хиляди напускат София

Сериозно натоварване се очаква по основните изходи на София днес, като около 75 000 автомобила ще напуснат столицата в навечерието на Гергьовден. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Натискът върху пътната мрежа ще бъде концентриран по основните магистрали, което създава риск от задръствания и забавяния. Властите вече въвеждат мерки за облекчаване на трафика и повишаване на безопасността.

Най-голям поток се очаква по магистрала „Тракия“, където ще преминат около 33 000 автомобила. По „Струма“ се очакват около 19 000 превозни средства, а по „Хемус“ - близо 17 000. Останалите ще се разпределят по други ключови направления от републиканската пътна мрежа.

Още по-сериозно натоварване се очаква при връщането към столицата на 6 май. Прогнозите сочат, че около 120 000 автомобила ще поемат към София, като най-интензивен ще бъде трафикът между 14:00 и 21:00 часа. Част от тези превозни средства са напуснали града още около почивните дни в началото на май.

За да се избегне хаос на пътя, от АПИ въвеждат временни ограничения за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените направления. Ограничението ще важи днес между 15:00 и 20:00 часа за излизащите от София, а на 6 май - от 12:00 до 20:00 часа за влизащите към столицата. Изключения ще се допускат за превоз на пътници, опасни товари, живи животни и бързоразвалящи се стоки.

Допълнителна организация е въведена в района на Симитли, където ще има реверсивно движение за улесняване на трафика към Банско и южните курорти. Днес движението към Кулата ще бъде в две ленти, а към София - в една, докато на 6 май схемата ще бъде обърната.

Ситуацията се усложнява допълнително от продължаващото ограничение на АМ „Струма“ между 97-и и 104-и километър, където платното към София остава затворено заради свлачище. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през пътя София-Кулата, което допълнително ще натовари движението в района.

Шофьорите могат да следят ситуацията в реално време чрез интерактивната карта на Националното тол управление, която показва натовареността за последните минути и часове. От АПИ призовават за внимателно шофиране, спазване на ограниченията и избягване на рискови маневри, особено при интензивен трафик.

