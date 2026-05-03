Свлачището край Пампорово ще се движи месеци. Какво означава това?

Свлачището на пътя между Смолян и Пампорово остава активно и ще продължи да се развива в следващите месеци, макар и с по-слаба интензивност. Това означава, че теренът няма да се стабилизира бързо, а ще продължи да „работи“ - с по-малки, но постоянни деформации.

Засегнатият участък е около 70 метра, а свлечената земна маса достига приблизително 5000 квадратни метра. Според специалистите това е типичен процес за подобни терени, но с мащаб, който изисква сериозна намеса.

Инженер-геологът Кирил Ангелов обясни пред бТВ, че подобни свлачища рядко спират рязко. „Свлачището е още активно и това ще продължи вероятно месеци наред. Ще има деформации, но те ще бъдат по-малки и постепенно трябва да затихнат“, заяви той. На практика това означава, че дори след първоначалното свличане, теренът остава нестабилен и изисква постоянен мониторинг.

Районът не е непознат за експертите. Още преди около 20 години там са регистрирани първите сериозни признаци - пукнатини и пропадания на пътя. Тогава е приложена анкерно-пилотна система - техника, при която в земята се поставят бетонни пилоти и анкери, които укрепват склона и ограничават движението на почвата. Част от тези решения са били направени с налични материали, но са се доказали като устойчиви във времето.

Причините за новото активизиране са комбинация от няколко фактора. Геоложката структура на района включва дебел слой изветряла почва, който лесно се превръща в глина - материал, склонен към свличане. Към това се добавят климатичните условия - обилни валежи, натрупан сняг и последващо топене, което води до силно овлажняване на почвата. Именно водата е ключовият фактор, който намалява стабилността и позволява на земните маси да започнат да се движат.

Един от най-важните изводи е, че подобни процеси могат да се предвидят. „По редица белези свлачищата могат да бъдат установени предварително. Това е задача на геозащитните служби“, посочи Ангелов. Това включва наблюдение на пукнатини, деформации и промени в терена, които дават ранни сигнали за риск.

По отношение на възстановяването, експертът е умерен оптимист. При добра организация и осигурено финансиране укрепването на терена може да отнеме около 5–6 месеца. Възможните решения включват както вече използваните методи за укрепване, така и по-мащабни варианти като изграждане на мост или тунел, ако теренът не позволява връщане към старото трасе.

Специалистът отхвърли и една от появилите се хипотези - че близка недовършена сграда е причина за свлачището. По думите му тя не е провокирала процеса и дори със своето тегло може да има стабилизиращ ефект върху склона.

