Истанбул ни рекламира: "Албена", Банско и Бургас "светят" в един от най-скъпите квартали
Туристическата ни реклама е поставена на видно място в Улус, а турците увеличават интереса си към курортите ни
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Туристическата ни реклама е поставена на видно място в Улус, а турците увеличават интереса си към курортите ни
Ударът под кръста в Родопите изненада инвеститорите
Очакваните от синоптиците бури започнаха
Два месеца и половина след пропадането окончателното инженерно решение още се очаква
Българското МВнР отрече да е разпространявало нотата, но Скопие пак настоя София да се извинява
Ще наваксаме с летния сезон, успокои Илин Димитров
Курортът откри летния сезон с модернизирана база, чист въздух и амбиция да привлича гости извън зимата
Месец след бедствието експертите сочат мост над свлачището като основен вариант за трайно възстановяване
Шишков обяви, че държавата търси най-доброто техническо решение, докато ДНСК проверява обектите, водопроводите и канализацията
Иван Шишков ще бъде изслушан за блокирания път, активното срутване и спешните варианти за обходен маршрут
Възстановяването на пътя ще мине през аварийни действия и мащабно инженерно укрепване
Отива на място в Смолян, за да организира спешен инженерно-геоложки оглед
В България липсва реален мониторинг на опасните свлачищни райони
Докато се овладее свлачищният процес, активно ще се работи да се укрепи обходния път към Стойките
Пътят остава активен и опасен, бизнесът настоява за спешен обходен маршрут
Достъпът до района на свлачището е ограничен не само за автомобили, но и за пешеходно преминаване
Предприеха се много бързи действия
Пътят към Пампорово затворен четвърти ден, експерти предупреждават за нестабилен терен и нови пукнатини
Експерт обясни причините, рисковете и сроковете за възстановяване на пътя
Министърът очерта дълъг процес по проучване и възстановяване, предупреждава за системни проблеми