Държавата удари планинския мегапроект. Праща и прокуратурата

Изграждането на дългоочаквания нов четириседалков лифт „Малина – Студенец“ в курорта Пампорово ще бъде спряно по най-бруталния начин. Регионалният министър арх. Иван Шишков взриви обществеността с разкритието, че съоръжението се строи в нарушение на Закона за горите. Вместо модерна зимна дестинация, Пампорово е напът да се превърне в арена на жестока съдебна война, след като министърът обяви, че лично сезира прокуратурата по случая.

Война на институциите

Скандалът придоби огромни размери, след като от „Пампорово“ АД реагираха светкавично и категорично отхвърлиха обвиненията в незаконно строителство. Изпълнителният директор на дружеството Стефан Присадов обяви, че абсолютно всички процедури по подмяната на старите лифтови стълбове са били стриктно изпълнени и съгласувани с компетентните институции. Местната власт в Смолян също се оказа замесена, тъй като Общинският съвет още в края на 2025 година даде зелена светлина за Подробния устройствен план (ПУП) на обекта.

Парадоксът: Спират строителството, но пишат нов закон за ски съоръженията

Докато министерството налага тежки санкции на терен, зад кулисите се подготвя пълен обрат. Арх. Шишков призна, че в момента се работи активно по спешни законодателни промени в Закона за горите. Тези поправки имат за цел най-накрая да позволят на собствениците на ски зони да модернизират остарялата си инфраструктура. Въпросът обаче остава: защо държавата първо удря бизнеса, а след това мисли как да му помогне?

