Държавата удари планинския мегапроект. Праща и прокуратурата
Ударът под кръста в Родопите изненада инвеститорите
Следете всички новини, анализи и коментари за Лифт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ударът под кръста в Родопите изненада инвеститорите
Общината се отказа от фуникуляр
„Прогресивна България“ настоява трима министри да представят реалната ситуация, предприетите действия и следващите решения
Инвестиционният проект е разработен от правоспособни проектанти в съответните проектантски специалности
Решение за проблемните участъци
Многото туристи и засиленият трафик налагат ограниченията
Двама души бяха на косъм
Десетте души са останали блокирани един час, докато спасителния отряд дойде
Целият курорт беше затворен и започна разследване
Причината за скъсването на съоръжението остава неизвестна
Влекът от Говедарци до Мальовица става седалков лифт
Преди дни бе обявено, че окончателно спира работа Симеоновският лифт на Витоша
Всички 174 души са спасени с хеликоптери
Загинал е 54-годишен турчин, а ранените са шестима турски граждани и един на Киргизстан
Πo-мaлъĸ бpoй cтълбoвe и пo-виcoĸa cĸopocт
То пристигнало с родителите си на почивка от Дания
Той бе посрещнат от кмета на планинския ни курорт Стойчо Баненски
Магистратите разпоредиха спешен ремонт
Нов модерен шестседалков лифт, възобновена южна зона и снежен детски парк ще зарадват туристите в курорта за началото на сезона
Счупи се най-староти съоръжение в Чехия