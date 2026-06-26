Мальовица чака яснота за лифта, Черноморието - за мазутните петна

Спряната модернизация на лифта в курортен комплекс „Мальовица“ излиза на първа линия в парламентарната Комисия по туризъм. Народни представители от „Прогресивна България“ настояват трима министри да бъдат изслушани заради проекта в планинския курорт и заради мазутните петна по Българското Черноморие. Искането е внесено с писмо до председателя на комисията Росица Кирова, съобщи за TravelNews депутатът от ПБ Ясен Щерев. Заседанието трябва да се проведе идната сряда.

Мальовица чака отговори

Основната тревога на депутатите е свързана със спирането на строителните дейности по проекта за изграждане и модернизация на лифта в „Мальовица“. Според ПБ казусът не може да остане в административна мъгла, защото засяга не само конкретен туристически обект, а бъдещето на един от важните планински центрове в България.

Депутатите искат министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков да обясни причините за предприетите действия, настоящия етап на административните производства и какви са следващите стъпки за реализацията на проекта.

„Настояваме тримата министри да дойдат и да представят реалната ситуация и решенията по двата казуса“, коментира Ясен Щерев пред TravelNews.

Планинският туризъм не може да чака

За ПБ случаят с „Мальовица“ има по-широко значение от един спрян строителен процес. Модернизацията на лифтова инфраструктура е пряко свързана със сигурността, достъпа, конкурентоспособността на курорта и възможността регионът да развива целогодишен туризъм.

Затова депутатите настояват да стане ясно дали има административни нарушения, какви процедури текат в момента и има ли реалистичен път проектът да продължи. Отговорите са важни и за инвеститорите, и за местния бизнес, и за туристите, които очакват ясна позиция от държавата.

Мазутните петна влизат в същото заседание

Вторият голям въпрос е свързан със замърсяването по Българското Черноморие. ПБ иска изслушване на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев за установените мазутни отлагания по крайбрежието.

Депутатите настояват да бъде посочен произходът на замърсяването, установен ли е източникът му и преустановен ли е евентуалният разлив. Те искат информация и за действията по ограничаване на замърсяването, почистването на засегнатите участъци, степента на пораженията по крайбрежната ивица, резултатите от пробите и реалното състояние към момента.

Според депутати от ПБ обществото очаква пълна прозрачност за действията на институциите по Черноморието, включително какви мерки ще предотвратят нови подобни случаи.

Туризмът, природата и доверието

Предложението за изслушване е внесено заради значимия обществен интерес и прякото отражение на двата казуса върху туризма, инвестиционната среда, опазването на околната среда и сигурността на гражданите и туристите, посочва Ясен Щерев.

В писмото до Росица Кирова депутатите подчертават, че навременното изясняване на причините за спирането на проекта в „Мальовица“, както и актуалната информация за замърсяването по Черноморието, са необходими за ефективен парламентарен контрол. Целта е Народното събрание да получи ясна картина какво прави изпълнителната власт по въпроси, които засягат пряко хората и туристическия сектор.

Под искането са се подписали Весела Момчева-Таун, Ясен Щерев, Милева Владкова, Пламен Карашев, Васка Милушева, Ивайло Петров, Георги Кунчев и Николай Косев.

Така „Мальовица“ и Черноморието се събират в един и същ парламентарен въпрос - има ли държавата ясен план, когато туризмът, природата и сигурността на хората се окажат под натиск. За планинския курорт отговорът е особено важен, защото всяко забавяне около лифта тежи върху развитието на района, а липсата на яснота само увеличава напрежението.

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