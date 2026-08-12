Голяма промяна в автомобилния сектор: Нови правила за старите коли

От утре влизат в сила нови европейски правила за излезлите от употреба превозни средства (ИУПС). Те обхващат целия жизнен цикъл на автомобила - от чертожната дъска на производителя до финалното разглобяване и рециклиране.
Основната цел на Брюксел е преход към кръгова икономика, намаляване на отпадъците и ограничаване на зависимостта на ЕС от внос на първични суровини.
Екопроектиране и по-лесно разглобяване
Производителите вече ще трябва да мислят за края на живота на автомобила още при неговото създаване. Чрез специален дизайн частите ще могат да се демонтират, заменят и рециклират много по-лесно. Ще се предоставя по-подробна информация за правилното отстраняване и подмяна на компонентите.
Задължителни квоти за рециклирани материали
За да се стимулира пазарът на вторични суровини, ЕС въвежда строги минимални прагове за вложените рециклирани съставки в новите коли:
Пластмаса: минимум 15% от 2032 г., с увеличение до 25% от 2036 г.
Стомана и алуминий: предстои Европейската комисия да определи задължителни цел, които ще се прилагат от 2033 г.
Критични суровини: ще се засили извличането на ценни метали като мед, алуминий и редкоземни елементи.
Строг контрол и край на износа на „автомобилни отпадъци“
Ясни критерии: Въвеждат се по-строги правила, за да се разграничават годните за движение автомобили от тези, които са за скрап.
Ограничение за износ: От средата на 2031 г. извън съюза ще могат да се изнасят само технически изправни превозни средства. Това ще прекрати практиката за износ на амортизирани автомобили и прехвърляне на екологични рискове към трети страни.
Разширена отговорност за производителите
Автомобилните компании ще поемат част от финансовата тежест по събирането и преработката на старите превозни средства. Това задължение трябва да ги мотивира да инвестират в по-устойчиви технологии и да подпомогнат финансирането на рециклиращата индустрия.
По-голям обхват
Новата правна рамка няма да засегне само леките автомобили – в нея постепенно се включват още камиони, автобуси и мотоциклети.