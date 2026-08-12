Голяма промяна в автомобилния сектор: Нови правила за старите коли

От утре влизат в сила нови европейски правила за излезлите от употреба превозни средства (ИУПС). Те обхващат целия жизнен цикъл на автомобила - от чертожната дъска на производителя до финалното разглобяване и рециклиране.

Основната цел на Брюксел е преход към кръгова икономика, намаляване на отпадъците и ограничаване на зависимостта на ЕС от внос на първични суровини.

Екопроектиране и по-лесно разглобяване

Производителите вече ще трябва да мислят за края на живота на автомобила още при неговото създаване. Чрез специален дизайн частите ще могат да се демонтират, заменят и рециклират много по-лесно. Ще се предоставя по-подробна информация за правилното отстраняване и подмяна на компонентите.

Задължителни квоти за рециклирани материали

За да се стимулира пазарът на вторични суровини, ЕС въвежда строги минимални прагове за вложените рециклирани съставки в новите коли:

Пластмаса: минимум 15% от 2032 г., с увеличение до 25% от 2036 г.

Стомана и алуминий: предстои Европейската комисия да определи задължителни цел, които ще се прилагат от 2033 г.

Критични суровини: ще се засили извличането на ценни метали като мед, алуминий и редкоземни елементи.

Строг контрол и край на износа на „автомобилни отпадъци“

Ясни критерии: Въвеждат се по-строги правила, за да се разграничават годните за движение автомобили от тези, които са за скрап.

Ограничение за износ: От средата на 2031 г. извън съюза ще могат да се изнасят само технически изправни превозни средства. Това ще прекрати практиката за износ на амортизирани автомобили и прехвърляне на екологични рискове към трети страни.

Разширена отговорност за производителите

Автомобилните компании ще поемат част от финансовата тежест по събирането и преработката на старите превозни средства. Това задължение трябва да ги мотивира да инвестират в по-устойчиви технологии и да подпомогнат финансирането на рециклиращата индустрия.

По-голям обхват

Новата правна рамка няма да засегне само леките автомобили – в нея постепенно се включват още камиони, автобуси и мотоциклети.