Заради провокация: Американски боен хеликоптер откри огън в океана

Жестоко военно напрежение взриви Близкия изток, след като американски боен хеликоптер откри огън по цивилен контейнеровозен кораб в Оманския залив. Драматичният инцидент се разигра, след като плавателният съд направи дръзък опит да пробие наложената морска блокада на иранските пристанища.

Дръзка провокация и светкавичен удар

Екшънът започва, когато огромният контейнеровоз „Вела Нова“, плаващ под флага на Панама, навлиза в опасните води на залива. Въпреки категоричните и многократни предупреждения на военните сили, налагащи ембаргото, екипажът нагло пренебрегва командите и продължава курса си към Иран.

Реакцията на САЩ е моментална и безмилостна – по тревога е вдигнат боен хеликоптер, който открива стрелба по нарушителя. Според първоначалните доклади на британската компания за морска сигурност „Вангард“, плавателният съд е бил сериозно ударен.

Паника на борда и опит за бягство

След военния удар на борда на атакувания контейнеровоз избухва истинска паника. По данни на американски официални представители, цитирани от „Уолстрийт джърнъл“, екипажът веднага е предприел отчаяни действия и е направил опит да се прехвърли на друг цивилен кораб, намиращ се наблизо. Към момента няма официална информация за ранени или загинали при стрелбата.

Военна психоза в Ормузкия проток

Инцидентът е поредната искра в барутения погреб на региона, след като надеждите за мирно споразумение между Вашингтон и Техеран окончателно рухнаха. Трафикът през съседния Ормузки проток е паднал почти наполовина – до едва 6 кораба на ден, заради заплахите на Иран да наложи тежки такси за преминаване и новите условия към САЩ за прекратяване на заплахите.

