Бизнес

Петролът усети нова заплаха от Ормуз

Цените тръгнаха нагоре, след като Техеран постави нови условия за корабите през ключовия енергиен коридор

Петролът усети нова заплаха от Ормуз
07 авг 26 | 9:48
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Иван Ангелов

Цените на петрола продължиха нагоре в азиатската търговия в петък, след като новите планове на Иран за Ормузкия проток отново разпалиха страховете за доставките от Близкия изток. Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 0,97% до 83,29 долара за барел, а американският WTI се повиши с 0,83% до 77,93 долара към 03:03 часа по Гринуич.

Пазарът реагира на ирански проект, който предвижда ограничения за кораби на САЩ, Израел и други държави, определени като враждебни. Инвеститорите вече оценяват риска, че евентуалното отваряне на протока може да бъде под строг режим, а не връщане към свободното корабоплаване отпреди войната.

Техеран вдигна залога

Иранска парламентарна комисия разглежда предварителен законопроект, който може да забрани преминаването на американски, израелски и други „враждебни“ кораби през Ормузкия проток. За нарушителите се обсъждат глоби до 20% от стойността на товара, съобщи Ройтерс, позовавайки се на иранската агенция Фарс. Проектът все още е в експертна фаза и не е окончателно приет.

Рискът е огромен за световния енергиен пазар. Преди началото на войната в края на февруари през Ормуз преминаваше около една пета от дневните световни доставки на петрол и втечнен природен газ. Само в четвъртък Брент поскъпна с 3,04 долара до 82,49 долара за барел, а WTI - с 2,07 долара до 77,29 долара.

Такси вместо свободен проход

Според Ройтерс Иран настоява корабите, използващи протока, да плащат такса между 5% и 7% от стойността на товарите им. Оман обсъжда ниво около 3%, докато Вашингтон настоява преминаването да остане без такси. Анализатори предупреждават, че подобна схема трудно може да заработи заради американските санкции и ограниченията на застрахователите.

Иран и Оман продължават разговорите за режим на корабоплаване през протока, но окончателно споразумение все още няма. По-ранен вариант, за който Ройтерс съобщи, предвиждаше Техеран да получи контрол върху входящия трафик към Персийския залив - сценарий, който би означавал сериозна промяна в баланса на силите около най-важния енергиен морски маршрут в света.

„По-високите цени на петрола сигнализират, че не може да бъде пренебрегнат нов инфлационен импулс от енергийния сектор и ситуацията в Близкия изток“, посочват анализаторите на „Уестпак“.

Пазарът остава силно чувствителен към всяка новина от региона. Въпреки сегашното поскъпване Брент и WTI все още се насочват към седмичен спад от около 8%, след като надеждите за дипломатическо решение по-рано свалиха рязко цените.

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Автор Иван Ангелов

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