Петролът усети нова заплаха от Ормуз

Цените на петрола продължиха нагоре в азиатската търговия в петък, след като новите планове на Иран за Ормузкия проток отново разпалиха страховете за доставките от Близкия изток. Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 0,97% до 83,29 долара за барел, а американският WTI се повиши с 0,83% до 77,93 долара към 03:03 часа по Гринуич.

Пазарът реагира на ирански проект, който предвижда ограничения за кораби на САЩ, Израел и други държави, определени като враждебни. Инвеститорите вече оценяват риска, че евентуалното отваряне на протока може да бъде под строг режим, а не връщане към свободното корабоплаване отпреди войната.

Техеран вдигна залога

Иранска парламентарна комисия разглежда предварителен законопроект, който може да забрани преминаването на американски, израелски и други „враждебни“ кораби през Ормузкия проток. За нарушителите се обсъждат глоби до 20% от стойността на товара, съобщи Ройтерс, позовавайки се на иранската агенция Фарс. Проектът все още е в експертна фаза и не е окончателно приет.

Рискът е огромен за световния енергиен пазар. Преди началото на войната в края на февруари през Ормуз преминаваше около една пета от дневните световни доставки на петрол и втечнен природен газ. Само в четвъртък Брент поскъпна с 3,04 долара до 82,49 долара за барел, а WTI - с 2,07 долара до 77,29 долара.

Такси вместо свободен проход

Според Ройтерс Иран настоява корабите, използващи протока, да плащат такса между 5% и 7% от стойността на товарите им. Оман обсъжда ниво около 3%, докато Вашингтон настоява преминаването да остане без такси. Анализатори предупреждават, че подобна схема трудно може да заработи заради американските санкции и ограниченията на застрахователите.

Иран и Оман продължават разговорите за режим на корабоплаване през протока, но окончателно споразумение все още няма. По-ранен вариант, за който Ройтерс съобщи, предвиждаше Техеран да получи контрол върху входящия трафик към Персийския залив - сценарий, който би означавал сериозна промяна в баланса на силите около най-важния енергиен морски маршрут в света.

„По-високите цени на петрола сигнализират, че не може да бъде пренебрегнат нов инфлационен импулс от енергийния сектор и ситуацията в Близкия изток“, посочват анализаторите на „Уестпак“.

Пазарът остава силно чувствителен към всяка новина от региона. Въпреки сегашното поскъпване Брент и WTI все още се насочват към седмичен спад от около 8%, след като надеждите за дипломатическо решение по-рано свалиха рязко цените.