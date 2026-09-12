Черното злато отново плаши пазарите. Брент стигна 108 долара
Атаките срещу кораби в Персийския залив изстреляха цените с над 6% само за ден и засилиха страховете за доставките
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Атаките срещу кораби в Персийския залив изстреляха цените с над 6% само за ден и засилиха страховете за доставките
Брентът скочи до 99,33 долара за барел, а от началото на август поскъпването вече е около 25 процента
Пазарът остава раздвоен между Иран, санкциите на САЩ и риска от нова ескалация около Русия
Премиерът на Катар влиза в нов опит за преговори между САЩ и Иран, а надеждите са Ормуз да започне да се отваря за танкерите
Петролен шеф предупреждава, че пазарите може отново да подценяват колко дълго една война може да пренарежда икономиката
Брент остава над 93 долара за барел, а само седем товарни кораба преминаха през стратегическия проток за ден
Брент и американският суров петрол поскъпват за пета поредна сесия, докато доставките от Близкия изток остават силно ограничени
Цените тръгнаха нагоре, след като Техеран постави нови условия за корабите през ключовия енергиен коридор
Брент остана над 90 долара за барел, но инвеститорите отново погледнаха към реалните количества суров петрол
Възстановени доставки и по-слабо търсене успокоиха цените, но Червено море и Ормуз още крият сериозен риск
Брент върви към четвърта поредна седмица на ръст, докато важни пътища за световните доставки блокират
Брент и WTI се насочват към седмичен ръст, след като новите сблъсъци между САЩ и Иран удариха корабоплаването
Брент поскъпна до 78,88 долара за барел, след като САЩ нанесоха нови удари и примирието се разпадна
Брент и американският лек суров петрол поскъпнаха преди празничния уикенд в САЩ, но търговците остават предпазливи
Пазарът заложи на възстановените потоци през Ормузкия проток, докато рискът от нови смущения в Персийския залив остава висок
Очакванията за повече доставки от Близкия изток натиснаха Брент и американския суров петрол към нивата отпреди войната с Иран
Пазарите остават предпазливи, защото примирието още не гарантира нормален трафик през Ормузкия проток
Водещи банки понижиха прогнозите си, докато инвеститорите очакват първото заседание на Федералния резерв под ръководството на Кевин Уорш
Пазарите реагираха веднага на сигнала за възможно споразумение и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток
Брентът поскъпна до 94,58 долара за барел, докато напрежението между САЩ и Иран отново разтърси пазарите