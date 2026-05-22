Петролният пазар трепери между надежда за мир и страх от нов шок

Цените на петрола се повишиха в тазсутрешната азиатска търговия, но пазарът остава насочен към седмичен спад заради съмненията дали преговорите между САЩ и Иран могат да доведат до реален пробив, предаде Ройтерс. Европейският сорт Брент поскъпна с 1,66 долара, или 1,6 на сто, до 104,24 долара за барел. Американският лек суров петрол се повиши с 1,11 долара, или 1,2 на сто, до 97,46 долара за барел. Въпреки дневното възстановяване седмичната картина остава тежка - Брент губи 4,6 на сто, а американският сорт е надолу със 7,6 на сто.

Пазарът се вдигна, но седмицата остава червена

Днешното поскъпване не успя да заличи силните колебания от последните дни. Търговията продължава да се движи според всяка нова индикация около евентуално мирно споразумение и около това дали напрежението в Близкия изток може да отслабне достатъчно, за да се върнат по-стабилни доставки.

На този фон инвеститорите реагират предпазливо. Дори положителните сигнали от преговорите не се приемат като гаранция за бързо нормализиране, защото ключовите спорни въпроси остават отворени и всяка промяна в тона между Вашингтон и Техеран веднага се отразява върху котировките.

САЩ и Иран дават сигнали, но пропастта остава

Високопоставен ирански източник заяви пред Ройтерс, че различията със САЩ са намалели. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също говори за „някои положителни сигнали“ в преговорите, но уточни, че страните все още са разделени по важни теми.

Сред най-чувствителните въпроси остават запасите от уран на Техеран и контролът върху Ормузкия проток. Именно този морски коридор е в центъра на тревогите, защото преди войната през него са преминавали около 20 на сто от световните енергийни доставки.

Ормузкият проток остава голямата болка

Конфликтът е извадил от пазара 14 милиона барела петрол дневно, или около 14 на сто от глобалното предлагане. Засегнати са доставки, свързани със Саудитска Арабия, Ирак, Обединените арабски емирства и Кувейт, допълва Ройтерс.

Според ръководителя на Националната петролна компания на Абу Даби пълното възстановяване на петролните потоци през протока няма да стане преди първото или второто тримесечие на 2027 г., дори ако конфликтът приключи незабавно. Това означава, че пазарът може да остане под натиск далеч след евентуално политическо споразумение.

Анализаторите не виждат бърз спад

Главният икономист за суровини в „Кепитъл Икономикс“ Дейвид Оксли предупреди, че трайно поевтиняване може да се очаква само при съществено подобрение на фундаментите на петролния пазар. Според него такова развитие вероятно ще се проточи до 2027 г.

Сатору Йошида от „Ракутен Секюритис“ очаква американският лек суров петрол да остане в диапазона 90-110 долара през следващата седмица. По думите му това до голяма степен е ценовият коридор, в който пазарът се движи от края на март.

Прогнозите за Брент вече се вдигат

„Би Ем Ай“, подразделение на „Фич Солюшънс“, повиши прогнозата си за средната цена на Брент през 2026 г. до 90 долара за барел при досегашни 81,50 долара. Компанията посочва като основни причини дефицита в предлагането, щетите по енергийната инфраструктура в Близкия изток и времето, необходимо за възстановяване след евентуално прекратяване на конфликта.

Според оценката нормализирането няма да бъде моментално дори при политическа развръзка. Необходимият период от шест до осем седмици след край на конфликта допълнително поддържа напрежението върху цените и засилва опасенията за инфлацията и перспективите пред световната икономика.

ОПЕК+ готви предпазливо увеличение

Седем водещи страни производителки в рамките на ОПЕК+ вероятно ще обсъдят умерено увеличение на добива през юли на срещата си на 7 юни, съобщиха четири източника. Подобна стъпка би могла частично да успокои пазара, но ефектът ѝ остава ограничен, докато доставките на някои държави са нарушени от войната с Иран.

Затова петролните цени остават в капана на две противоположни сили - надеждата за дипломатически пробив и страха, че реалното възстановяване на доставките ще бъде бавно, скъпо и несигурно.

