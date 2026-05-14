Петролът отново тръгна нагоре. Пазарите затаиха дъх за срещата Тръмп-Си

Цените на петрола отново скочиха в азиатската търговия, докато световните пазари внимателно следят срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в Пекин. Инвеститорите очакват евентуални сигнали за дипломатически напредък по конфликта с Иран, който продължава да разклаща световните доставки на петрол и природен газ.

На този фон анализаторите предупреждават, че пазарите остават изключително нервни, а опасността от нов енергиен шок далеч не е отминала.

Петролът поскъпва на фона на напрежението

Фючърсите на сорта Брент се повишиха с 53 цента, или 0,50 процента, до 106,16 долара за барел към 08:30 часа българско време. Американският лек суров петрол също поскъпна - с 55 цента, или 0,54 процента, до 101,57 долара за барел.

Пазарите обаче остават колебливи. Само ден по-рано и двата основни петролни контракта приключиха със спадове заради опасенията, че високите цени на горивата ще засилят инфлационния натиск в САЩ и могат да доведат до ново повишаване на лихвите.

Ормузкият проток остава най-голямата тревога

Срещата между Тръмп и Си се провежда на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и частичното блокиране на Ормузкия проток - един от най-важните маршрути за световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Според анализаторите от ING пазарът в момента е в „режим на изчакване“, а инвеститорите може би възлагат прекалено големи надежди на дипломатически пробив между Вашингтон и Пекин по темата за Иран.

Анализаторът на IG Тони Сикамор предупреди, че ако не бъде постигнат реален напредък по въпроса с Ормузкия проток, САЩ може да останат с ограничени възможности извън подновяване на военните действия.

Иран засилва контрола върху доставките

Междувременно Иран продължава да затяга контрола върху енергийните маршрути в региона. Според Ройтерс Техеран е постигнал договорености с Ирак и Пакистан за транспортиране на петрол и втечнен природен газ.

Допълнително напрежение предизвика и преминаването на китайски супертанкер с два милиона барела иракски суров петрол през Ормузкия проток. Корабът е бил блокиран в Персийския залив повече от два месеца и е едва третият танкер, напуснал района от началото на войната.

МАЕ и ОПЕК предупреждават за проблеми

Международна агенция за енергията предупреди, че глобалното предлагане на петрол няма да успее да покрие търсенето през тази година заради сериозните щети върху производството в Близкия изток и бързото изчерпване на запасите. Институцията вече ревизира предишната си прогноза за излишък на пазара.

В същото време ОПЕК също понижи прогнозата си за растежа на световното търсене на петрол през 2026 г. Организацията вече очаква ръст от 1,2 милиона барела дневно спрямо нивата от 2025 г. Предишната прогноза, публикувана през април, предвиждаше увеличение с 1,4 милиона барела на ден.

