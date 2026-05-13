Салах продължава кариерата си в съседка на България

Египетската звезда Мохамед Салах ще продължи кариерата си в Турция, твърди местното издание El Fagr. Информацията гласи, че нападателят е приел предложението на Фенербахче.

"Канарчетата" са пратили тригодишен договор на Салах със заплата от 20 млн. евро на сезон. Той е отговорил положително на офертата.

Мохамед Салах напуска Ливърпул след края на сезона като свободен агент. 33-годишният нападател има 12 гола и 9 асистенции през този сезон. Той е част от "червените" от лятото на 2017 година.

