Ето го новото попълнение на Левски

Антон Станчев е новото попълнение на шампионите от Левски.

"Радвам се, че имам възможност да съм част от този клуб! "Левски" е най- правилното място и перфектната следваща крачка в моето развитие. Това е клуб, в който се изгражда шампионски манталитет и съм сигурен, че през следващия сезон отборът ще продължава да се бори само и единствено за първото място!", коментира разпределителят, който идва от "Локомотив Авиа".

"Антон е състезател с голям потенциал и аз много се радвам, че ще имаме възможността да работим с него и да развиваме качествата му на следващо ниво.", сподели старши треньорът Николай Желязков.

