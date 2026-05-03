Локомотив Новосибирск с бронз. Мони Николов герой в решителния мач

Отборът на Локомотив Новосибирск и българският национал Симеон Николов спечелиха бронзовите медали в първенството на Русия по волейбол. Тимът, воден от Пламен Константинов, победи с 3:0 (25:22, 25:20, 25:23) като гост Зенит Санкт Петербург и затвори серията с 3:2 успеха.

Ас на Николов сложи край на втория гейм в двубоя, продължил час и 32 минути. Българският разпределител имаше ключова роля за контрола върху темпото и разпределението на атаките, което позволи на отбора му да държи инициативата през по-голямата част от срещата. Стабилното посрещане и ефективната игра на блок допълнително затрудниха домакините, които не успяха да отговорят в решаващите моменти.

С този успех Локомотив Новосибирск затвърди позицията си сред водещите отбори в руското първенство и приключи сезона с престижно класиране.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com