Атлетико удари Валенсия и влезе в ритъм преди битката с Арсенал

Атлетико Мадрид взе ключова победа с 2:0 като гост на Валенсия в двубой от 34-я кръг на Ла Лига. Дебютантите Икер Луке и Мигел Кубо се разписаха в заключителната част на срещата - в 74-ата и 82-ата минута, за да осигурят втори пореден успех за състава на Диего Симеоне.

Победата идва в ключов момент преди реванша срещу Арсенал в полуфиналите на Шампионската лига, след като първата среща завърши 1:1.

Срещата на „Местая“ дълго време вървеше равностойно, като домакините създадоха няколко опасни ситуации, но не успяха да ги реализират. Атлетико изчака своя момент и удари в края, когато свежите сили в атака донесоха решителната разлика. Така мадридчани затвърдиха позицията си в челото и вече имат 63 точки, докато Валенсия остава в долната част на таблицата с 39.

В другия мач от деня Атлетик Билбао показа характер и обърна Алавес с 4:2 като гост, въпреки че изоставаше два пъти в резултата. Нико Уилямс бе над всички с два гола, а баските играха със специални екипи с фамилните имена на майките си в чест на Деня на майката в Испания. Мачът бе юбилеен за треньора Ернесто Валверде, който записа своя мач номер 500 начело на отбора. С успеха Атлетик събра 44 точки и остава в битката за местата, даващи право на участие в евротурнирите.

Срещи от 34-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Виляреал-Леванте 5:1

Валенсия-Атлетико Мадрид 0:2

Алавес-Атлетик Билбао 2:4

Осасуна-Барселона

От петък:

Жирона-Майорка 0:1

В неделя:

Селта Виго-Елче

Хетафе-Райо Валекано

Бетис-Овиедо

Еспаньол-Реал Мадрид

В понеделник:

Севиля-Реал Сосиедад

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com