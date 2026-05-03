Атлетико удари Валенсия и влезе в ритъм преди битката с Арсенал

Атлетико Мадрид взе ключова победа с 2:0 като гост на Валенсия в двубой от 34-я кръг на Ла Лига. Дебютантите Икер Луке и Мигел Кубо се разписаха в заключителната част на срещата - в 74-ата и 82-ата минута, за да осигурят втори пореден успех за състава на Диего Симеоне.
Победата идва в ключов момент преди реванша срещу Арсенал в полуфиналите на Шампионската лига, след като първата среща завърши 1:1.
Срещата на „Местая“ дълго време вървеше равностойно, като домакините създадоха няколко опасни ситуации, но не успяха да ги реализират. Атлетико изчака своя момент и удари в края, когато свежите сили в атака донесоха решителната разлика. Така мадридчани затвърдиха позицията си в челото и вече имат 63 точки, докато Валенсия остава в долната част на таблицата с 39.
В другия мач от деня Атлетик Билбао показа характер и обърна Алавес с 4:2 като гост, въпреки че изоставаше два пъти в резултата. Нико Уилямс бе над всички с два гола, а баските играха със специални екипи с фамилните имена на майките си в чест на Деня на майката в Испания. Мачът бе юбилеен за треньора Ернесто Валверде, който записа своя мач номер 500 начело на отбора. С успеха Атлетик събра 44 точки и остава в битката за местата, даващи право на участие в евротурнирите.
Срещи от 34-ия кръг на футболното първенство на Испания:
Виляреал-Леванте 5:1
Валенсия-Атлетико Мадрид 0:2
Алавес-Атлетик Билбао 2:4
Осасуна-Барселона
От петък:
Жирона-Майорка 0:1
В неделя:
Селта Виго-Елче
Хетафе-Райо Валекано
Бетис-Овиедо
Еспаньол-Реал Мадрид
В понеделник:
Севиля-Реал Сосиедад
