ПСЖ се спъна срещу Лориен, титлата остава отворена

Пари Сен Жермен направи грешна стъпка у дома, завършвайки наравно 2:2 срещу Лориен в мач от 32-ия кръг на Лига 1. Столичани играха с много резерви заради предстоящия реванш срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига и не успяха да задържат авансите си.

Така титлата няма да бъде решена три кръга преди края, въпреки че парижани запазват аванс от седем точки на върха. Мачът показа ясно приоритетите на отбора в решаващата фаза на сезона.

Домакините поведоха на два пъти чрез Ибрахим Мбайе и Уарен Заир-Емери, които се разписаха в двете полувремена и изглеждаше, че ПСЖ контролира развоя. Лориен обаче реагира всеки път - първо Пабло Пажис върна интригата, а Айегун Тосен наказа разколебаната защита с изравнителен гол 12 минути преди края. Така гостите стигнаха до точка, която не променя сериозно позицията им, но спря шампионския сценарий на съперника.

Лориен остава в средата на таблицата и доиграва сезона без реални цели, докато ПСЖ насочва цялото си внимание към Европа и реванша в Германия, където защитава минимална преднина.

В друг ключов мач Монако победи Мец с 2:1 и се намеси директно в битката за европейските места. Фоларин Балогун и Ансу Фати реализираха головете за успеха, който изкачи монегаските до шестото място за сметка на Марсилия. Поражението оставя Мец на дъното с 16 точки и на практика изпраща отбора към втора дивизия.

На върха Пари Сен Жермен води със 70 точки, следван от Ланс с 63. Лион и Лил са с по 57, Рен има 56, а Монако събра 54.

Първенство на Франция по футбол, мачове от 32-ия кръг на Лига 1:

Мец-Монако 1:2

Пари Сен Жермен-Лориен 2:2

Нант-Марсилия 3:0

Ница-Ланс 1:1

В неделя:

Лил-Льо Авър

Оксер-Анже

Париж ФК-Брест

Страсбург-Тулуза

Лион-Рен

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com