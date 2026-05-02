Треньорът на ЦСКА 1948 сваля шапка на шампиона

Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров-Алвеша призна превъзходството на Левски след загубата с 0:1 в директния сблъсък между двата тима, която направи „сините“ недостижими на върха.

„Отборът ми изигра много силен мач, въпреки че останахме с човек по-малко. Във всяка среща се стремим да надграждаме и да играем за победа. Това поражение няма да ни разколебае – напротив, ще ни мотивира допълнително. Ще се подготвим по най-добрия начин за следващия двубой в петък“, коментира наставникът.

На въпрос дали шампионската титла е заслужена, той бе категоричен:

„Левски напълно заслужено е шампион. Те бяха най-постоянният и силен отбор през целия сезон. Поздравявам техните привърженици“, добави Александър Александров, пише "Гол".

