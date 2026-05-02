Гришо затъва. Идва ли краят на приказката в тениса

Григор Димитров продължава да е в кошмарна форма и годината върви от лошо към по-лошо за звездата ни в световния мъжки тенис.

Българинът се завърна на ниво "Чалънджър" след 14 години пауза, за да опита да рестартира сезона със серия добри представяния и победи, но вместо това дойде загуба от Пол Мартин Тифон още на старта на турнира в Екс-ан-Прованс (Франция).

Григор рядко е срещал такъв съперник в последните години - №312 в класацията на ATP. Самият Тифон призна след мача в интервюто си на корта, че това е най-голямата победа в неговата кариера.

"Срещнах играч, на когото съм се възхищавал пред телевизора години наред - каза испанецът. - Сбъдната мечта е изобщо да играя срещу Димитров, а победата остава като невероятен спомен в кариерата ми."

Григор Димитров е №137 в ранглистата и в разгара на клей сезона очевидно продължава да търси начин да рестартира годината. В нея все още няма две поредни победи, а и общата статистика е 2 успеха и 11 поражения.

Предстои Мастърс в Рим, където Григор ще тръгне от квалификации заради ниския си ранкинг. Същата съдба го чака и на "Ролан Гарос" - втория за годината турнир в Големия шлем.

Това бе напълно очакван сценарий за Гришо, след като ранкингът му не предвижда място в основната схема, а организаторите раздадоха "уайлд кард" само на местни тенисисти.

Така бе ясно, че за място в основната схема на Мастърс турнира Григор ще трябва да мине през квалификациите, а организаторите потвърдиха това.

Турнирът във Вечния град ще се проведе от 6 до 17 май, като квалификациите започват два дни по-рано.

Първи случай от 14 години насам

За място в основната схема Гришо ще трябва да отстрани два противника, а той има да защитава точките от втория си кръг преди година. Неуспех в това начинание ще означава още по-сериозен срив в ранглистата.

Това ще е първият случай от края на 2012-а, в който Григор играе квалификации за Мастърс турнир.

Тогава той преодоля пресявките за надпреварата в Париж и стигна до втория кръг.

Факт е. Към април 2026 г. Григор Димитров преминава през изключително труден етап от кариерата си, определян от спортните медии като един от най-слабите му сезони.

Ужасната контузия на Гришо миналата година

"Контузията е същата като тази, която съсипва кариерата ми в последните пет години. Трябва да се подходи много внимателно към възстановяването, за да е сигурно, че проблемът е напълно отшумял". Думите са на австралийския тенисист Танаси Кокинакис в дните, след като Григор Димитров получи най-тежката контузия в кариерата си - разкъсване на гръден мускул по време на мача срещу Яник Синер на "Уимбълдън".

Едва в началото на този сезон Кокинакис взе генералното решение да се подложи на операция, за да се избави веднъж завинаги от болките и постоянните възпаления, появяващи се в зоната на разкъсания мускул. "Буквално бях разделил гръдния мускул наполовина", разкрива още подробности 29-годишният шампион на двойки от "Аустрелиън Оупън" 2022.

Трудно е да се направи сравнение между контузиите на австралиеца и Григор Димитров, независимо, че са на едно и също място.

От информацията, която първоначално бе разпространена до медиите от щаба на българската звезда, се разбра, че дори има шансове той да е готов за началото на US Open 2025.

Дори се планираше участието му в революционния формат на надпреварата на смесени двойки в Ню Йорк в тандем с Арина Сабаленка. Процесът на възстановяване обаче отне по-дълго от очакваното и до края на сезон 2025 Димитров успя да изиграе само един мач.

И проблемите със срива на представянето му продължиха с пълна сила през новата година.

През 2019 г. Димитров също имаше тежко лято, довело до срив до №78, но успя да се възстанови.Въпреки разочароващия старт на 2026 г., феновете се надяват на промяна на формата, подобно на предишни завръщания след слаби периоди, но това така и не случва до момента.

Антирекордите на тенис звездата ни

Пораженията включват загуби от играчи с нисък ранкинг, като загубата от №317 в световната ранглиста на ATP, Пол Мартин Тифон, в Екс-ан-Прованс.

Спорните резултати доведоха до сериозно пропадане в класацията, което е определяно като най-лошото му представяне, откакто е в тенис елита.

Сезонът е белязан от физически колебания и загуби на важни точки.Медийни коментари насочват към липса на обичайната "магия" в играта му.

Ще има ли промяна към добро или впечатляващата кариера на най-добрия ни тенисист в историята е към края си, вероятно до края на годината ще стане ясно.

"Оставете го, хейтъри": Колега от тура пламенно защити Григор

Руският тенисист Андрей Рубльов написа емоционално съобщение в защита на българския си колега Григор Димитров.

Рубльов упрекна хейтърите, които нападат Гришо след поредното му ранно отпадане в турнир и резкия срив в световната ранглиста.

Това стана, когато Димитров приключи още на старта на Мастърса в Мадрид след загуба от парагвайския квалификант Даниел Вайехо.

Това означава, че българинът ще бъде извън първите 150 в света при обновяването на ранглистата.

"Жестоко... Григор Димитров загуби в Мадрид и моментално беше залят с обидни съобщения. Те казват, че той е толкова слаб, че вече не може да спечели нищо, винаги губи в първия кръг, дори не може да победи световния №96, време е да се откаже.

Никога не е бил добър тенисист, просто изглежда добре, но никога не е бил добър. Срам за тях!"

"Тези хейтъри си нямат представа. Григор Димитров все още се възстановява от тежката контузия на "Уимбълдън", където доминираше над шампиона Яник Синер.

Плюс това, той е световен шампион и играч от световна класа повече от десетилетие. Така че го оставете на мира! Той не заслужава тази омраза. Той се нуждае от нашата подкрепа и сила в този труден момент", написа Рубльов в профила си във Facebook.

