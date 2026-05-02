Отиде си легендарен пилот от Формула 1



Бившият пилот от Формула 1 и параолимпиец Алесандро „Алекс“ Дзанарди почина на 59-годишна възраст, съобщи семейството му в изявление.

Италианецът загуби и двата си крака при инцидент със състезателен автомобил в Германия през 2001 година. След това той се захвана с колоездене и спечели четири златни и два сребърни медала на Параолимпийските игри.

Дзанарди участва в повече от 40 състезания от Формула 1 между 1991 и 1999 година. Той кара за Лотус, Уилямс и други отбори, и беше съотборник на Ралф Шумахер.

След края на кариерата си във Формула 1, той претърпя инцидент, който промени живота му, след питстоп по време на състезание Champ Car на Лаузицринг. По-късно той се радва на успехи в колоезденето на Параолимпийските игри в Лондон 2012 и Рио де Жанейро 2016.

През 2020-а Дзанарди загуби контрол над ръчното си колело по време на благотворително състезание в Тоскана и се сблъска с камион. Тогава италианецът получи тежки наранявания на главата и лицето и животът му беше в опасност известно време.

Семейството му не разкри подробности относно причината за смъртта. Те казаха, че Дзанарди е починал внезапно в петък вечерта.

„Алекс си отиде спокойно, заобиколен от обичта на своите близки“, се казва в изявлението им, цитирано от ДПА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com