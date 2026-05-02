Похвалиха се със страхотна новина за новия стадион на ЦСКА

Поставянето на седалките в емблематичния ултрасите на ЦСКА - Сектор Г на реконструиращия стадион "Българска армия" започна навръх 1 май.

Те са такива с вертикално монтиране и метални релси над тях, се вижда от най-новия видеоклип на "skyPoint". Този тип седящи места се използват предимно за трибуни, на които може да се допусне присъствието на правостояща публика. Подобен вид, но втора употреба от Кьолн, са поставени на стадиона в Банскo.

В сектора на "червената" агитка вече е поставен първия ред от седалките, а останалите са стоварени около амфитеатъра, който е оформен зад страничния такъв.

Очакванията са ЦСКА да се завърне в своя дом, който ще бъде най-модерният футболен стадион у нас, през есента.

