Драмата в Ла Лига се нажежава. Майорка с ключов удар срещу Жирона

Гол на Саму Коща още в първото полувреме донесе изключително ценна победа на Майорка с 1:0 като гост на Жирона и допълнително усложни ожесточената битка за оцеляване в испанската Ла Лига. Успехът дойде в момент, в който всяка точка може да се окаже решаваща за съдбата на отборите в долната част на класирането.

Първата победа на Майорка като гост от октомври насам изкачи тима над Жирона по голова разлика на 15-о място в таблицата. И двата състава преди кръга бяха само на четири точки от зоната на изпадащите, а дистанцията между 11-ия Райо Валекано и предпоследния Леванте остава едва шест точки, което прави ситуацията изключително напрегната.

Майорка показа по-голяма увереност през първата част и контролираше играта. Решителният момент дойде секунди преди почивката, когато Саму Коща се възползва от центриране на Йохан Мохика отляво и с глава прати топката в мрежата, оставен непокрит в наказателното поле.

След почивката Жирона натисна и потърси изравняване, но шансът не беше на страната на домакините. Гредата и вратарят Лео Роман се оказаха непреодолима преграда, а Майорка удържа минималния си аванс до последния съдийски сигнал.

Ветеранът Кристиан Стуани не скри разочарованието си след поражението. „Става все по-трудно. Трябва да стиснем зъби и да дадем всичко от себе си“, заяви той след срещата.

Срещи от 34-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Жирона - Майорка - 0:1

В събота:

Виляреал - Леванте

Валенсия - Атлетико Мадрид

Алавес - Атлетик Билбао

Осасуна - Барселона

В неделя:

Селта Виго - Елче

Хетафе - Райо Валекано

Бетис - Овиедо

Еспаньол - Реал Мадрид

В понеделник:

Севиля - Реал Сосиедад

Начело в подреждането в Ла Лига е Барселона с 85 точки, пред Реал Мадрид със 74, Виляреал с 65, Атлетико Мадрид с 60 и Бетис с 50. Следват Хетафе и Селта Виго с по 44, Реал Сосиедад с 43 и други.

