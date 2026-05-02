Цолов десети в квалификацията, но стартира първи в спринта в Маями

Никола Цолов завърши десети в квалификацията за Гран при на Маями във Формула 2, но ще стартира от първа позиция в съботния спринт благодарение на правилото за обърната решетка.

Българският пилот на Кампос Рейсинг продължава да бъде водач в генералното класиране с 25 точки, като има аванс от седем пред Рафаел Камара и Лорънс ван Хьопен. Така въпреки позицията си в квалификацията, Цолов получава отличен шанс за силен резултат. Спринтовото състезание е насрочено за 17:00 часа българско време.

Уикендът в Маями започна трудно за българина, след като технически проблеми го извадиха още в началото на единствената свободна тренировка. Липсата на реални обиколки обаче не му попречи да покаже високо ниво в квалификацията.

Цолов дори на два пъти оглави класирането по време на 30-минутната сесия, демонстрирайки отлична скорост и увереност. В крайна сметка той записа най-добро време от 1:40.265 минути, което му отреди десетото място.

Заради формата на спринтовото състезание обаче тази позиция се превръща в огромно предимство. Българинът ще стартира от първа позиция редом до Ван Хьопен и ще има възможност да диктува темпото още от старта.

Най-бърз в квалификацията беше индиецът Куш Майни, който записа време от 1:39.888 минути. Той ще потегли от първа позиция в основното състезание, като до него ще бъде бразилецът Рафаел Камара.

