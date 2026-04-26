Ето кога връщат Турция в календара на Формула 1

Турция се завръща в календара на Формула 1 от 2027-а година, което е страхотна новина за българските фенове на спорта.

Договорът на надпреварата е за 5 години, като за последно „Истанбул Парк” прие състезания през 2020 и 2021 по време на Ковид-пандемията.

От следващия сезон се завръщат и състезанията в Портимао, Португалия, а Нидерландия отпада, докато Барселона и Спа ще се въртят на ротационен принцип.

„Щастливи сме, че се завръщаме в невероятния Истанбул от 2027-а година, за да развълнуваме нашите фенове в Турция, а и по света на една от най-интересните и предизвикателни писти във Формула 1. Като град Истанбул е врата между Европа и Азия и предлага уникална смес от история, традиции и иновативно мислене към спорта, бизнеса и забавленията” заяви президентът на Ф1 Стефано Доменикали.

За първи път Истанбул прие състезание през 2005-а година, като трасето е известно със своя много дълъг и специфичен 8-и завой, който събира няколко по-малки леви завоя, които се взимат на висока скорост. Фелипе Маса спечели 3 поредни победи в Турция, като именно там през 2010-а се удариха съотборниците в Ред Бул Себастиан Фетел и Марк Уебър.

Така за догодина вече 24 трасета имат договори и при положение, че последните 3 години надпреварите са именно толкова, това означава че календарът за 2027-а е ясен.

