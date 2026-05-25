Никола Цолов ударен с наказание след силно каране в Монреал

Спорно наказание, наложено часове след финала, извади Никола Цолов (вдясно на горната снимка) от точките в основното състезание от Формула 2 на пистата „Жил Вилньов“ в Канада. Българският пилот направи силно каране в неделя и след тежък старт успя да стигне до четвъртото място.

Около полунощ обаче бе обявено, че получава санкция от 10 секунди, която го смъква до 12-ата позиция. Така уикендът в Монреал се превърна в нулев за Цолов, след като той не взе точки и от спринта, пак заради наказание.

Причината за санкцията е преценката на стюардите, че Цолов е спечелил предимство, след като е излязъл извън очертанията на трасето в последния шикан по време на битката си с Оливър Гьоте в средата на дистанцията.

В официалния документ се посочва, че Гьоте е „имал предимство, но не достатъчно, за да спечели завой 13“. Според аргументацията на комисарите в този момент Цолов е напуснал пистата и е скъсил завой 14, без вина за това да има неговият съперник.

След инцидента българинът е намалил, за да възстанови разликата с Гьоте, но е останал пред него. Именно това е било тълкувано от стюардите като запазване на позиция чрез предимство, получено извън трасето.

С наказанието от 10 секунди Цолов загуби и 12-те точки, които първоначално му носеше четвъртото място. В генералното класиране той пада с една позиция - от второ на трето място, а изоставането му от лидера Габриеле Мини се увеличава от 10 на 22 точки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com