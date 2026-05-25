Небивал триумф за Везенков - ето коя купа вдигна!

Историческа вечер беше вчера и за българския спорт - Александър Везенков спечели най-престижния клубен турнир в Европа! Най-добрият български баскетболист и неговият Олимпиакос са новите шампиони на Евролигата, след като гръцкият гранд победи Реал Мадрид с 92:85 във финала на турнира, съобщава gong.bg.

Везенков изригна с 12 точки и 4 борби. Най-резултатен бе Трей Лайлс за Реал Мадрид с 24 точки и осем борби. Еван Фурние бе най-резултатен за Олимпиакос със своите 20 пункта, пет борби и четири асистенции.

Двубоят бе изключително драматичен, като Реал Мадрид водеше в голям период от мача, а гръцкият тим изстрада успеха, въпреки че в края Олимпиакос допусна няколко шокиращи грешки. Реал Мадрид имаше стрелба за равенството 11 секунди преди края, но той не бе точен и крайната победа и титлата бе за Олимпиакос.

„Червено-белите“ от Пирея, които завършиха на първо място в редовния сезон, спечелиха четвъртата европейска титла в историята си пред собствена публика в зала „Telekom Center Athens“ в Атина.

По пътя към трофея Олимпиакос се справи убедително с миналогодишния шампион Фенербахче в полуфиналите на Финалната четворка, докато Реал Мадрид елиминира Валенсия.

Испанският гранд преследваше своята 12-а титла в турнира, но този път не успя да спре вдъхновения тим на Йоргос Барцокас и Александър Везенков.

За българската звезда това е пореден огромен успех с екипа на Олимпиакос и още едно доказателство за мястото му сред най-добрите баскетболисти в Европа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com