Джокович стъпка егото му още с първата топка

Новак Джокович брутално заличи Роджър Федерер от още една златна страница на тенис историята, без дори да е стъпил на френския клей. Още с първата си крачка на „Ролан Гарос“ срещу двуметровото френско чудовище Джовани Мпетши Перикар, сръбската легенда ще запише своя 82-ри турнир от Големия шлем. Това космическо постижение окончателно изхвърля Федерер и Фелисиано Лопес (останали с по 81 участия) от върха, превръщайки Джокович в едноличен господар на тенис дълголетието.

Кралят на рекордите не прощава

Сърбинът пристига в Париж не просто за поредната титла, а за да извърши поредното тенис светотатство спрямо старите си съперници. До този момент трима мъже деляха този паметен рекорд, но Ноле реши, че компанията на върха му е твърде тясна. БНР потвърждава историческия факт: Джокович вече е номер 1 по брой участия в Шлема за всички времена.

Колекцията му от рекорди вече изглежда плашещо за всеки, който някога е държал ракета. Париж е перфектното място за това показно — мястото, където Новак е вдигал Купата на мускетарите три пъти (през 2016, 2021 и 2023 г.). Сега той започва нова кампания с амбицията не само да продължи напред, но и да затвърди статута си на най-великия в историята.

Младата кръв срещу Вечния диктатор

Първото препятствие по пътя към вечността обаче крие огромна уловка. Излизането на корта гарантира рекорда, но Джовани Мпетши Перикар е готов да превърне празника на Джокович в кошмар. Младият французин притежава убийствен сервис и брутална мощ, докато сърбинът ще трябва да разчита на своята стоманена психика и ретури от друга планета, за да укроти амбициите му.

Докато Джокович пренаписва историята с космическите си 82 участия, младият му съперник тепърва прохожда на голямата сцена и няма какво да губи. Перикар ще търси скалпа на най-великия пред озверелия за сензации парижки съд. Дали рекорд №82 ще бъде гарниран с разгромна победа, или младата френска сила ще развали сръбското парти — отговорът предстои на кортовете във Франция.

