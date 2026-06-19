Спортният министър с шокиращи разкрития за щангите и ведомството му

Шокиращи разкрития за състоянието на щангите и шаха, както и за отношенията в спортното министерство в предишните правителства направи спортният министър Енчо Керязов.

Българското участие във вдигането на тежести по време на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г. е сериозно застрашено, а сред потенциално потърпевшите е и златният медалист от Игрите в Париж 2024 Карлос Насар, алармира Керязов, който посочи като основна причина тежката криза в родните щанги.

В момента централата е напълно парализирана поради съдебно оспорване на избора на новия лидер Асен Златев, което му пречи да поеме управлението. Ситуацията се усложнява от катастрофалното финансово състояние – към миналогодишните задължения от 1 милион евро вече са натрупани нови 700 хиляди евро дългове. Според Керязов спасението изисква както привличане на частно финансиране, така и спешна намеса от страна на държавата, тъй като времето притиска щангистите преди есенните квалификации за Игрите.

Междувременно вътрешно проучване в спортното ведомство разкри сериозен дефицит на доверие и лоша комуникация. Резултатите от анонимната анкета показват шокираща статистика – четирима от всеки петима служители признават, че са действали под административен натиск от висшестоящи фигури като министри и техните заместници.

"80% от служителите посочват, че са взимали решения под натиск. Могат да ги натискат по-висшестоящи - министър, зам.министър, други на по-високо ниво. Не са цитирали имена, но за нас е важно, че това се е случвало, не се занимаваме с това кой е упражнявал такъв натиск, каза Керязов пред bTV за резултатите от анкетата.

Подобни институционални войни и юридически спънки блокират работата и в други спортове, включително в шахмата, където егото и стари вражди пречат на иначе желаното обединение.

"Има надежда те да се обединят. Всички искат да се обединят. Пречат личностни проблеми, създадени през годините, и нарушеното доверие между тях, а някои от тези хора дори не присъстват вече там", обясни министърът на спорта за шахмата.

Керязов изрази увереност, че ще се намерят решения на проблемите във федерациите, така че никой спортист да не отпада заради подобно проблеми. Той призова всички спортисти да бъдат спокойни за предстоящите състезания, включително и за олимпиадата.

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