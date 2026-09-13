Спортният министър с шокиращи разкрития за щангите и ведомството му
Вътрешно проучване в спортното ведомство разкри сериозен дефицит на доверие и лоша комуникация
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Вътрешно проучване в спортното ведомство разкри сериозен дефицит на доверие и лоша комуникация
Няма време за почивка, каза щангистът
Младата надежда на българските щанги грабна два медала
Спортист №1 на България ще атакува пореден рекорд
Спортист номер 1 на България коментира изминалия сезон, предстоящите цели и личните си очаквания
Щангистът беше единственият българин сред номинираните за най-добрите спортисти в света за 2025 г.
Постоянно имам нови оферти, изтъкна Насар
За втора поредна година шампионът печели престижна награда
Сагата с договора на шампиона приключи
Шампионът още не е подписал договор с Българската федерация по вдигане на тежести
Няма от какво да се притесняват хора, заяви шампионът
Стефан Ботев няма намерение да изпуска щангиста с лека ръка
Какво обяви президентът на Славия
Българинът е специален гост на Азиатските юношески игри в Манама
Дано да остане да се състезава за България, каза Златан Ванев
Говори майка му
През тази година олимпийският шампион реши да редуцира състезанията си
Шампионът коментира покойния си треньор
Говори Николай Жейнов
Златният медалист се завърна на родна земя