Шампионско посрещане за големия Карлос Насар

Великият Карлос Насар се прибра в България, след като спечели четвърта европейска титла в Батуми (Грузия).

Големият ни щангист, който спечели титлата в категория до 94 кг, пристигна на летище "Васил Левски" около 15:00 часа. Шампионът ни излезе през ВИП терминала на летище "Васил Левски". Той бе посрещнат от семейството си, както и от служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев, който връчи огромни букети на Карлос Насар и Христо Христов. В Батуми, където Насар спечели четвъртата си европейска титла, бе заместник-министър Даниела Дашева, а на трибуните бяха приятелката му Александра и брат му Иван Александър.

Заедно с Насар, който взе титлата в категория до 94 килограма и стана европейския шампион за четвърти път в кариерата си, в София пристигнаха още Христо Христов, който взе бронз в двубоя в категория до 110 килограма, както и Дейвид Фишеров и Мария Магдалена Кирева.

"За нас е гордост, че носим такава радост на България. Благодарим Ви за подкрепата", каза Насар на министър Илиев. Освен от официални лица, щангистите бяха посрещнати и от група деца с родителите си, като те се наредиха за снимки и автографи от шампиона Насар. Заедно с шампиона, у нас се прибра и бронзовият медалист в кат. до 110 кг Христо Христов.

"Радвам се, че имах публика в Грузия. Радвам се, че ме посрещат тук така. Радвам се, че ме посрещна министърът на спорта Димитър Илиев", заяви Карлос Насар.

"Това не бе едно от най-трудните ми състезания. Заучено положение. Една идея на по-ниски обороти карахме на това първенство. Не бяхме най-подготвени за този шампионат. Имаше липса на конкуренция, но арменецът направи стабилно класиране с резултати. На Световното първенство няма да е толкова лесно и трябва да се подготвим много по-добре", добави Карлос Насар.

"Със сигурност можех да вдигна още килограми, но се успокоих, след като спечелих титлата, затова не направих и рекорди. Няма време за почивка! Започвам да тренирам сериозно за Световното. Събрал съм един перфектен екип, който ми помага за моите успехи. Моите съотборници се представиха прекрасно. Поздравявам ги и им пожелавам още успехи", добави олимпийският шампион от Париж 2024.

“Разликата бе коренна. Това бе най-добрият резултат, който съм постигал някога на състезание. Не вдигнах третите опити, имаше и мои грешки. Наполовина съм доволен”, заяви бронзовият медалист Христо Христов.

България приключи европейското първенство с две титли - на Карлос Насар и на Ангел Русев в кат. до 60 кг. Иван Димов (кат. до 65 кг) спечели сребро, а бронзовите медали са два - на Христо Христов и на Бояна Костадинова (кат. до 48 кг).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com