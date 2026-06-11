Стана ясна съдбата на Брахими в ЦСКА

Бъдещето на Мохамед Брахими в ЦСКА изглежда е гарантирано за дълъг период. Според актуализираната информация в специализирания футболен портал Transfermarkt, договорът на алжирското крило с „червените“ е валиден до лятото на 2028 година.

До неотдавна в платформата беше посочено, че контрактът на футболиста изтича през 2026 г., което породи въпроси около бъдещето му на „Българска армия“. Последната промяна обаче показва, че срокът на споразумението е удължен с още две години, вероятно чрез заложена в договора клауза.

Брахими пристигна в ЦСКА в края на август миналата година и премина през различни етапи в дебютния си сезон. В определени периоди той трудно намираше място в титулярния състав, но впоследствие успя да се наложи и да демонстрира качествата си по фланга.

От клуба не са обявявали официално детайли около договора на играча, но актуалната информация подсказва, че ръководството разчита на него и в дългосрочен план. Така Брахими остава част от плановете на ЦСКА и за следващите сезони.

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