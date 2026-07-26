Съперникът на Левски в евротурнирите рухна с 1:5 преди реванша

Съперникът на Левски в Шампионската лига Университатя Крайова претърпя жесток разгром само три дни преди реванша със сините. Румънският шампион загуби с 1:5 като гост на Динамо Букурещ във втория кръг на местното първенство. Поражението дойде след девет промени в състава, направени от треньора Фелипе Коелю, за да бъдат съхранени силите на основните футболисти. Левски ще пристигне в Крайова с аванс от 1:0 след първата среща в София.

Девет промени в името на мача с Левски

Коелю почти изцяло прекрои стартовите си 11 в сравнение с двубоя на стадион „Георги Аспарухов“. От титулярите срещу българския шампион в Букурещ започнаха единствено халфовете Азор Меквабишвили и Етим.

Решението ясно показа кой е големият приоритет за Университатя. Румънците пожертваха шампионатния мач, за да изпратят възможно най-свеж състав срещу Левски, но дори резервите трудно могат да оправдаят мащаба на последвалия срив.

Динамо удари два пъти за половин час

Кошмарът за гостите започна още в началото. Алберто Соро и Александру Муси се разписаха преди да е изминал половин час и поставиха Университатя в изключително тежка ситуация.

Динамо можеше да поведе и с три попадения, но втори гол на Муси беше отменен заради игра с ръка. Натискът на домакините не спря, а тимът от Крайова изглеждаше разколебан и неспособен да намери отговор.

Червени картон довърши гостите

В добавеното време на първата част положението за румънския шампион стана още по-тежко. Юрай Бадел получи директен червен картон и остави Университатя с десет души за цялото второ полувреме.

Въпреки това гостите намериха сили да върнат надеждата веднага след почивката. Стивън Нсимба се разписа в 50-ата минута и намали на 2:1.

Голът обаче се оказа само кратък проблясък. Динамо бързо си върна контрола и превърна последните минути в истинско наказание за своя съперник.

Три гола превърнаха загубата в унижение

Александру Поп възстанови аванса от две попадения, а Каталин Цирян реализира дузпа за 4:1. Крайното 5:1 оформи Мартин Паскуал и нанесе една от най-тежките загуби на Университатя в последните сезони.

Резултатът може да бъде обяснен с многото резерви и численото неравенство, но петте допуснати гола неизбежно ще оставят следа. Коелю трябва бързо да върне увереността на футболистите си преди най-важния мач от началото на сезона.