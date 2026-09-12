Съперникът на Левски в евротурнирите рухна с 1:5 преди реванша
Университатя Крайова понесе унизителен удар от Динамо Букурещ само три дни преди решителната битка в Шампионската лига
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Университатя Крайова понесе унизителен удар от Динамо Букурещ само три дни преди решителната битка в Шампионската лига
Давидов остава
Наставникът на Динамо Букурещ Еужен Нягое бе откаран в болница
Футболистът на "Динамо" Букурещ Патрик Екенг почина по време на мача срещу Виторул Констанца. Срещата завърши 3:3. Камерунският полузащитник на домак...