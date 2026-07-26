Любо Пенев разтърсен от подкрепата на сините фенове

Любослав Пенев остави резултата на втори план след драматичната загуба на Локомотив София от Левски с 1:2. Треньорът на железничарите беше силно развълнуван от подкрепата, която получи от привържениците на съперника, и започна изказването си именно с благодарност към тях. За него жестът показа, че човешката съпричастност може да бъде по-силна от клубните цветове и старите футболни противопоставяния. Пенев призна, че се чувства щастлив, подкрепен и дълбоко трогнат от отношението към него.

Публиката постави човека над съперничеството

„Първо искам да благодаря на феновете на Левски за подкрепата към мен. Това е уважение, тук няма значение резултатът и кой играе“, заяви Пенев веднага след последния съдийски сигнал.

Думите му разкриха колко силно го е докоснал жестът от трибуните. В момент, в който би било естествено да говори първо за изпуснатата победа, пропуските или съдийските решения, той избра да се обърне към хората, показали му уважение.

Подкрепата дойде от публика, която в този мач беше негов съперник. Тъкмо това придаде още по-голяма тежест на случилото се и превърна футболната вечер в нещо много повече от битка за трите точки.

„Чувствам се щастлив, подкрепен, съпричастност усещам. Изобщо това са човешки взаимоотношения“, призна треньорът.

„Няма ЦСКА, няма Левски или Локомотив“

Най-силното послание на Пенев дойде, когато той заговори за границите, които футболът обикновено поставя между клубовете и техните привърженици.

„Ние не се познаваме с всички, но това, което демонстрират - няма ЦСКА, няма Левски или Локомотив“, каза специалистът.

За човек, чиято кариера е дълбоко свързана с ЦСКА, подкрепата от феновете на Левски носи особена символика. Пенев обаче не потърси противопоставяне и не превърна жеста в част от вечния спор между двата гранда.

Напротив - той видя в него доказателство, че в трудните моменти футболните пристрастия могат да отстъпят пред уважението към човека. Именно това направи думите му толкова емоционални и превърна реакцията след мача в един от най-силните моменти на вечерта.

Пенев похвали отбора въпреки болезнения обрат

След благодарността към публиката треньорът насочи вниманието и към представянето на Локомотив. Железничарите поведоха чрез Спас Делев, но допуснаха две бързи попадения и останаха без точка.

„Ние направихме много добър и сериозен мач. Може да продължаваме така и към това се стремим - да подготвим футболистите, без значение какъв е съперникът“, коментира Пенев.

Той поздрави играчите си за поведението и подчерта, че същата отдаденост трябва да се вижда във всеки двубой. Специалистът не скри разочарованието от поражението, но отказа да обезцени усилията на отбора.

„Поздравявам момчетата, поздравявам публиката. Това трябва да е нашето поведение във всеки един мач. Съжаляваме, че загубихме, но във футбола го има и този момент“, добави той.

Според Пенев двубоят е можел да завърши и по съвсем различен начин. Локомотив имаше своите възможности, поведе в резултата и остана в мача до последните секунди.

„Както загубихме мача, така можеше и да го спечелим“, категоричен беше треньорът.

Остри въпроси към съдийството

Пенев постави и няколко сериозни въпроса за решенията на съдийския екип. Той припомни, че само седмица по-рано представители на клубовете са разговаряли с човек от Българския футболен съюз по темата за арбитрите.

Треньорът обърна внимание на ситуация от първото полувреме, при която е била отсъдена засада в атака на Локомотив, но след това играта е продължила с авантаж за Левски.

„В следващия момент отчитат засада и пускат авантаж за противника. Това не ни беше обяснено. Това е страхотен пропуск“, заяви Пенев.

По думите му подобно решение има пряко отражение върху подредбата на футболистите. Когато един отбор атакува, той е разположен по различен начин и може да остане уязвим, ако съперникът внезапно получи възможност да продължи нападението.

„Когато нападаме, сме разположени по един начин, когато се защитаваме - по друг. Има огромно значение, това е много важно“, обясни специалистът.

„Не се оправдавам, искам правилата да се спазват“

Пенев подчерта, че не търси оправдание за поражението и не прехвърля вината върху съдията. Настояването му е решенията да бъдат безпристрастни, последователни и в съответствие с правилата.

Той посочи и момент от края на срещата, когато Локомотив е спечелил топката пред наказателното поле на Левски, но съдията е върнал играта близо 40 метра назад, за да отсъди нарушение в полза на железничарите.

„Последните минути ни дава фал за нас в центъра, а ние печелим топката пред наказателното поле. Каква е логиката? Връща ни 40 метра назад, искаме да вкараме, целият отбор е активен. Не е окей“, каза Пенев.

Треньорът отказа да прави окончателни оценки непосредствено след двубоя. Той обяви, че ще изгледа отново срещата и ще анализира спокойно както представянето на своя тим, така и спорните ситуации.