Любо Пенев разтърсен от подкрепата на сините фенове
Треньорът на Локомотив призна, че човешката съпричастност е заличила границите между Левски, ЦСКА и железничарите
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Треньорът на Локомотив призна, че човешката съпричастност е заличила границите между Левски, ЦСКА и железничарите
Рейналдо и Сержиньо вкараха първите си голове в първенството и превърнаха кошмара срещу Локомотив в син празник
Тимът привлече петима млади играчи
Ел Голеадор поема Локомотив София
Новината бе потвърдена от Веселин Стоянов
Говори Веселин Стоянов
Шефовете не са никак доволни от представянето на отбора
Срещата е днес от 17:15 часа
Полузащитникът се присъединява към столичани от хърватския Риека
За мърсисайдци крилото има 58 мача, 4 гола и 7 асистенции
В следващия кръг на 27 септември Локомотив София приема ЦСКА
"Сините" оглавиха класацията, като задминаха "Лудогорец"
Договорът му е за 2 години
Столичните локомотивци победиха с 2:0 тима на Септември
Локомотив излезе на 12-то място в класирането, докато "белите" заемат деветата позиция
С победата Лудогрец събра 61 точки и води с 10 пред втория Левски и 15 пред третия Черно море
Победният гол за гостите реализира Жулиен Лами в 65-ата минута
С успеха си „моряците“ вече имат 37 точки в актива си, колкото и вторият Ботев Пловдив
Върна се в челната тройка, но с победа на предпоследния в класацията
С победата "армейците" вече имат 6 точки в актива си