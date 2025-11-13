Бивша звезда на Ливърпул пред трансфер в роден клуб

Джордън Айб е английското крило което е на проби в Локомотив София. Острието ще се опита да впечатли Станислав Генчев в паузата за националните отбори, информира "Тема Спорт". Справка на "Топ Спорт" показва, че за последно е играл в осмото ниво на английския футбол.

Джордън Айб е познато име сред феновете на английския Ливърпул. За мърсисайдци крилото има 58 мача, 4 гола и 7 асистенции. Той е играл и за Борнемут, където се отчита с 92 двубоя, 5 попадения и 9 голови паса. Статистиката на Айб във Висшата лига е 119 мача с 4 гола и 10 асистенции.

Роденият през 1995-а година футболист дебютира за "червените" през май 2013-та, когато в мач от 38-ия кръг на Висшата лига Ливърпул побеждава КПР с 1:0, а ключовият пас за гола е именно на младока.

Над 12 години по-късно Джордън Айб е пред трансфер в Локомотив София.

