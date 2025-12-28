Роналдо написа история в Ал Насър

Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо вкара два гола и Ал-Насър спечели с 3:0 над Ал-Оходод, за да стане първият отбор в историята на саудитското футболно първенство с десет поредни победи на старта на нов сезон.

Роналдо откри резултата в 31-та минута с удар от близко разстояние след корнер, след което вкара с петичка в добавеното време на първата част. Така португалската звезда записа до 12-и гол за сезон и води в класацията на реализаторите заедно със съотборника си Жоао Феликс, който оформи крайния резултат през второто полувреме.

Победата оставя Ал-Насър начело в класирането с 30 точки и четири повече от преследвача Ал-Хилал, който до днес държеше рекорда за поредни победи с девет през 2018/2019.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com