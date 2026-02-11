Левски близо до мечтан трансфер

Трансферът на Марселино Кареасо в Левски се провали, но се очаква в близките дни от „Герена“ да обявят нов трансфер. Хулио Веласкес на вчерашната пресконференция намекна, че е настоял пред шефовете да привлекат нови играчи, с които да заменят петимата напуснали.

За разлика от други години, този път Левски няма да търси единствено свободни агенти, а се е насочил към футболисти със сериозни визитки, които струват немалко пари. Целта на „сините“ е да намерят централен защитник със силен ляв крак, който да поеме тежестта в средата на отбраната, заедно с Кристиян Макун и Кристиан Димитров.

При всички положения до края на трансферния пазар се очаква Левски да представи поне един нов футболист, пише „Мач Телеграф“.

