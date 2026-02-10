Шок на Олимпийските игри! Никой не очакваше това от медалист

Шокираща лична изповед на един от норвжеките медалисти в Милано-Кортина. Става дума за биатлониста Стурла Холм Легрейд, който спечели бронз в 20-километровото състезание. Когато говореше за медала си, очите му се насълзиха и изведнъж той произнесе реч, която определено не беше в сценария.

"Това е важен медал и искам да благодаря на тези, които ми помогнаха", започна той. "Но има някой, с когото искам да споделя медала, който може би няма да ме види днес. Преди шест месеца срещнах жената на живота си. Най-красивият и добър човек на този свят. И преди три месеца направих най-голямата грешка в живота си: изневерих и", шокира Стурла Холм Легрейд.

28-годишният шампион в щафетата в Пекин стигна и по-далеч. "Казах й за изневярата преди седмица и това беше най-лошото в живота ми. Вероятно много хора сега ме гледат с различни очи, но аз имам очи само за нея. Не знам какво искам да правя с това, но спортът е на заден план. Имам очи само за нея. Предполагам какви ще са последствията, но се надявам това "социално самоубийство" да ѝ покаже колко много я обичам", завърши Стурла Холм Легрейд.

