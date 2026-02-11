Жалко! Американец прати Гришо вкъщи

Първата ракета на България Григор Димитров претърпя поражение със 7:6, 4:6, 4:6 от Алекс Микелсен (САЩ) в мач от първия кръг на турнира в Далас.

Българинът, който заема 43-о място в световната ранглиста, изигра първия си мач след отпадането си в първия кръг на Australian Open, когато загуби с 0:3 сета от чеха Якуб Меншик. След това хасковлията призна, че е имал проблеми с китката. Сега след втория сет българинът отново получи медицински тайм-аут заради схващане във врата. Именно тогава започна и спадът в представянето му.

Срещата продължи малко повече от два часа.

Григор Димитров спечели първия сет със 7:5, като успя да направи решаващ пробив в самия му край. Във втория сет Микелсен се възползва от колебанията на Григор, пробивайки го и печелейки частта с 6:4.

В решаващия трети сет, играта на Димитров „започна да куца“, вероятно заради медицински проблем, и той отново бе пробит, докато американецът играеше все по-уверено, пише "Гонг". Въпреки отделни добри сервис-геймове и мобилизация, Григор не успя да се противопостави ефективно и Микелсен затвори мача с 6:4.

