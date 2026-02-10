ЦСКА на полуфинал за Купата на България

ЦСКА тресна с 2:0 ЦСКА 1948 в четвъртфинален сблъсък за Купата на България и се класира за следващата фаза на турнира.

„Армейците“ откриха резултата още в 8-ата минута на срещата. Точен беше Йоанис Питас, който се възползва от добра възможност пред вратата на Шейтанов и даде ранен аванс на своя тим.

През втората част футболистите на ЦСКА продължиха да контролират събитията на терена и в 74-ата минута стигнаха до втори гол. Макс Ебонг се разписа, за да удвои преднината и да прати "червените" на полуфиналите в турнира.

