Кой ще гледа тази лига, ако Роналдо си тръгне?

Тони Кроос остро разкритикува Саудитската професионална лига за начина, по който се отнася към Кристиано Роналдо, което доведе до стачните му действия срещу нея.

„Саудитската лига е съвсем различен свят. Никой не знаеше за нея, преди Кристиано да пристигне“, каза Кроос.

„А сега проявяват неуважение към човека, който им донесе международна слава.

Казвам ви – ако Роналдо си тръгне утре, никой вече няма да гледа тази лига“, добави Кроос.

Роналдо, бивш съотборник на Кроос в Реал Мадрид, остава в стачка в Ал Насър, след като разкритикува Саудитския публичен инвестиционен фонд (PIF) заради пристрастното му отношение към Ал Хилал.

Кристиано пропусна последните два мача на Ал Насър, като отборът спечели и двете срещи.

От преминаването си в клуба през 2023 година Роналдо е отбелязал над 100 гола за Ал Насър.

