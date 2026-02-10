Веласкес отправи закана към Лудогорец

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори на официална пресконференция преди гостуването на Лудогорец в четвъртфиналите за Купата на България в сряда. Испанският специалист очаква доста по-различен мач от този за Суперкупата, спечелен от разградчани с 1:0.

Наставникът на „сините“ коментира и раздялата с Фабио Лима, както и дали зимната селекцията на „Герена“ е приключила.

"Времето за възстановяване няма да бъде извинение и оправдание. Играчите са в добра кондиция и добре възстановени. Те са с цялото си желание да изиграят добър мач утре. Следим състоянието на Кристиан Макун", започна брифинга си Веласкес.

"Фабио Лима е невероятно момче, който е в прекрасни отношения във всички в клуба. Неговото семейство е в Бразилия, договорът му изтича. Това определи напускането и е най-нормалното, което може да се случи. От друга страна не играеше достатъчно."

"Това ще е различен мач, различни обстоятелства. Турнирът, в който ще се изиграе мачът, също е различен. В предишния мач играхме на неутрален терен, а сега ще сме гост. Ясно е, че играчите ще са същите. Отборите са същите, но що се отнася до стартовите 11, стратегии, може да видите промяна. Ясно е, че утре ни чака труден мач срещу отбор, който разполага доста широчина в състава си. Ние сме уверени в нашите възможности и ще се опитаме да изиграем мача по най-добрия начин и да го спечелим", продължи Веласкес.

"Аз не съм човекът, който ще оценява или ще дава осъдително мнение по въпросите за терени. Аз съм тук, за да търся решение по всеки въпрос, който изниква. Аз съм никой, за да давам оценки и да оценявам. Точно обратното. Търсим решения. Не съм човек, който се оплаква. Други трябва да оценяват. Още повече, че съм и чужденец. Не влизам в такива оценки и разговори", каза Веласкес по отношение на терените.

