Много лошо представяне на бегачите ни в Кортина

Даниел Пешков и Марио Матиканов завършиха на 73-о и 74-о място от 93 състезатели в квалификацията за класическия спринт в ски бягането от Олимпиадата в Милано и Кортина.

Двамата останаха далеч от първите 30 места, които осигуряват място в четвъртфиналите на надпреварата, които ще се проведат по-късно днес.

Даниел Пешков даде време от 3:37.69 минути и завърши на 73-о място, което си бе успех предвид случилото се с него в скиатлона преди два дни.

Тогава той загуби съзнание по трасето и бе откаран в болница, но успя да се възстанови и днес бе на линия за спринта.

На една позиция зад него и с 0.28 секунди изоставане завърши другият ни представител Марио Матиканов.

Двамата са с изоставане от 30.32 и 30.60 секунди зад победителя в квалификацията Йоханес Клаебо, който преди два дни взе злато в скиатлона, а днес е големият фаворит и в спринта.

Българските представители също така останаха на 19 секунди зад заветната 30-а позиция, осигуряваща продължаване към четвъртфиналите.

