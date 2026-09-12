Много лошо представяне на бегачите ни в Кортина
Те бяха на принципа на Кубертен
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Те бяха на принципа на Кубертен
Участваха над 6000 бегачи в състезанието
Целта е много хора да започнат да спортуват
Бегачи и колоездачи са поканени да се състезават от центъра на Кюстендил до връх Руен (2251 м)в Осоговската планина. Състезанието "Осогово рън 2016" щ...
Повече от 240 бегачи от 22 клуба в цялата страна и от Сърбия участваха в едно от най-старите състезания по лека атлетика у нас – 46-ия крос "Колю Фиче...