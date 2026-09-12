Над 240 бегачи участваха в 46-ия крос “Колю Фичето”

Повече от 240 бегачи от 22 клуба в цялата страна и от Сърбия участваха в едно от най-старите състезания по лека атлетика у нас – 46-ия крос "Колю Фиче...