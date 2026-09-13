Новият айфон идва на тази дата! "Епъл" бори "Самсунг" с ключов модел
На специално събитие американският технологичен гигант ще представи новите си продукти
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На специално събитие американският технологичен гигант ще представи новите си продукти
Едва 19-годишният разпределител впечатли с италианския си и заяви, че пристига, за да побеждава
Събитието постави във фокуса устойчивото хранене, традиционните знания и ролята на кулинарното наследство
Албумът включва десет авторски композиции
Коалицията „Прогресивна България“ влиза в кампанията със заявка за мнозинство
Те бяха на принципа на Кубертен
Събитието събра читатели и почитатели на актьора, които изпълниха залата с очакване
Доц. д-р Офелия Кънева е тазгодишният носител на приза "Жена на годината“в категория "Общество“
Red Magic 11 Pro комбинира въздушно и течно охлаждане и има батерия с капацитет 8000 mAh
Събитието се превърна в истински празник на словото и чувството
Представянето ще се проведе от 16 часа в сградата на МИР
Важно събитие в Петрич на 3 октомври
На щандовете на компанията ще бъдат показани също зарядни станции и електромобил Dongfeng Forthing S7
"Вярвам в последователността на процесите", заявиХулио Веласкес
Парче, което съчетава меланхолия и танцувален ритъм, носталгия и светлина
Първата дама посрещна репортери и гости в Източната зала
Очаква се официалното представяне на машините да стане в средата на април в Трета авиобаза "Граф Игнатиево"
Това е най-голямото туристическо изложение за масова публика в света
За място в утрешния старт за Световната купа
И тази година българският щанд ще бъде разположен на едно от най-добрите и комуникативни места на изложението WTM