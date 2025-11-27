Владимир Карамазов представи книгата си „Мина половин живот“

С голям интерес и в топла атмосфера премина представянето на „Мина един живот“ - новата книга на Владо Карамазов. Гости на събитието бяха Боян Минков – кмет на Община Белоградчик и Ангел Георгиев – Председател на Общински съвет.

Събитието събра читатели и почитатели на актьора, които изпълниха залата с очакване и искрено любопитство към личните истории, скрити между страниците. По време на срещата, която се проведе в Младежки дом – Белоградчик, актьорът откровено сподели истории и спомени, които стоят в основата на книгата, и разказа за процеса на създаването ѝ - от първите бележки до окончателната форма.

Гостите имаха възможност да чуят интересни задкулисни истории, да зададат своите въпроси и да се докоснат до света на автора. Диалогът се превърна в искрена дискусия за смисъла на творческите търсения, за крехкостта и силата на човешките моменти, и за спомените, които остават в житейския път.

В края на събитието Владо Карамазов отдели време за автографи на всички закупили книгата му.

На събитието присъстваха и ученици и учители от СУ „Христо Ботев“, като част от изпълнение на дейност по проект „Толерантност без граници“ BG05SFP001-1.004-0031- C01 по Програма „Образование“ 2021-2027.

